The Witcher serisinin yaratıcısı olan CD Projekt RED, tamamen farklı bir evren yaratmak için geçtiğimiz yıllarda kolları sıvamıştı.

Cyberpunk 2077 isimli oyunu ile bizleri farklı bir evrene taşıyacak olan CD Projekt RED ekibi, yeni oyununun etkileyici fragmanını E3 etkinliğinde göstermişti.

Xbox’ın etkinliğinde sergilenen Cyberpunk 2077‘nin bugün hangi donanımlar ile oyun içi görüntülerinin yayınlandığı belli oldu.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ile oyuncuların PC’lerini çok zorlayacak gibi görünüyor. Peki, Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ne olacak?

Açıklanan bilgilere göre; Cyberpunk 2077‘nin oyun içi görüntüleri, 3.70 GHz hızında çalışan Intel i7-8700K yonga seti, 32 GB RAM ve NVIDIA GEFORCE GTX1080Ti ekran kartı ile sergilenmiş.

Ayrıca diğer donanım bileşenleri arasında ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING anakart, SAMSUNG 960 PRO 512GB SSD ve CORSAIR SF600 600W yer alıyor.

Oyunu 1080P/60 FPS‘te ve 4K/30 FPS‘te çalıştırmak için bu sistem gereksinimlerinin üç aşağı beş yukarı aynı olması bekleniyor. Oyunculara renkli atmosferi ile görsel şölen sunacak olan Cyberpunk 2077, Gamescom etkinliğinde de sergilenecek.

2019 yılı içerisinde çıkması beklenen Cyberpunk 2077, bakalım The Witcher 3’ün yakaladığı başarıya ulaşabilecek mi?

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