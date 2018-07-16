Danger Zone 2 sistem gereksinimleri

Three Fields Entertainment tarafından geliştirilen Danger Zone 2 yarış oyunu, döneme damgasını vuran ve Remastered sürümleri ile hala günümüzde popüler olan Burnout serisinden ilham alınarak geliştirilmesi ile büyük beğeni toplamıştı.
Grafikleri ile arcade türünde olacağı belli olan bu oyunun, bugün sistem gereksinimleri de belli oldu. Burnout‘tan ilham alınarak geliştirilen bu yarış oyunu, sistem gereksinimleri ile PC’leri zorlamayacak gibi görünüyor.
Çıkışını bugün gerçekleştiren oyunun sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Minimum
İşletim sistemi: Windows 7 64 bit
İşlemci: Intel i5 3.2GHz / AMD FX 8350
RAM: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 750ti / AMD Radeon R7 265
DirectX: Version 12
Depolama: 12 GB
Önerilen
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel i7 3.5GHz / AMD FX 9590
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon R9 290
DirectX: Version 12
Depolama: 12 GB
Fortnite v5.0 güncellemesi yayınlandı!
15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor
Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
Siyasilerden 15 Temmuz mesajları
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum