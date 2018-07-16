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Danger Zone 2 sistem gereksinimleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

Kaos temalı yarış oyunu Burnout’tan ilham alınarak geliştirilen Danger Zone 2’nin sistem gereksinimleri belli oldu. Danger Zone 2 sistem gereksinimleri ile PC’leri zorlamayacak gibi görünüyor. İşte Danger Zone’un sistem gereksinimleri.

Danger Zone 2 sistem gereksinimleri

Three Fields Entertainment tarafından geliştirilen Danger Zone 2 yarış oyunu, döneme damgasını vuran ve Remastered sürümleri ile hala günümüzde popüler olan Burnout serisinden ilham alınarak geliştirilmesi ile büyük beğeni toplamıştı.

Grafikleri ile arcade türünde olacağı belli olan bu oyunun, bugün sistem gereksinimleri de belli oldu. Burnout‘tan ilham alınarak geliştirilen bu yarış oyunu, sistem gereksinimleri ile PC’leri zorlamayacak gibi görünüyor.

Çıkışını bugün gerçekleştiren oyunun sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Minimum

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit
İşlemci: Intel i5 3.2GHz / AMD FX 8350
RAM: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 750ti / AMD Radeon R7 265
DirectX: Version 12
Depolama: 12 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel i7 3.5GHz / AMD FX 9590
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon R9 290
DirectX: Version 12
Depolama: 12 GB

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Anahtar Kelimeler:
Burnout Danger Zone 2

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