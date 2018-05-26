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Elon Musk yine iş başında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2018 09:00 | Son Güncelleme

Eskiden PayPal günümüzde de SpaceX ve Tesla‘nın kurucusu olan dahi fikir Elon Musk, bugün yeni bir girişim üzerinde çalıştığını açıkladı. Dünya çapında büyük ses getiren Musk’ın bu girişimi, doğru ve tarafsız haberciliğin gelişmesinde büyük bir rol üstlenecek. Peki, Musk bunu nasıl gerçekleştirecek?

Elon Musk yine iş başında

Musk’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre; dahi fikir yeni bir internet sitesi kuracak. Bu internet sitesi bağımsız olacak. Kullanıcılar bu internet sitesi üzerinden medya ve haber kuruluşlarını değerlendirebilecek.

Derecelendirme sistemi ile çalışacak olan bu sistem sayesinde, doğru ve tarafsız yayınlar çok kısa bir süre içerisinde gerçek oylar ile belli olacak.

Bu sistemde sadece haber kaynakları değil, gazeteci ve editörler de değerlendirilecek. İlk etapta Amerika’daki yayım kuruluşlarını kapsayacak olan bu projenin, ilerleyen yıllarda dünya çapında faliyet göstermesi bekleniyor.

Musk açıklamasında; “Gazetecilerin, editörlerin veya yayınevlerinin zaman içerisinde güvenilirlik puanını takip edebileceğiz ve insanların haberlerin gerçekliğini değerlendirebileceği bir site üzerinde çalışıyoruz. Adına da Pravda koymayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eğer bu proje başarılı bir şekilde faliyete geçerse, dünyadaki medya sektörü için yeni bir devrin başlayabileceğini söyleyebiliriz. İşin içerisinde Elon Musk gibi dünya çapında bir girişiminin olması, medya kuruluşlarının kendilerine çeki düzen vermesine neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
SpaceX Tesla Elon Musk

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