Galaxy A9 Star geliyor

Geekbench tarafından paylaşılan bilgiler, telefon hakkında daha önce ortaya çıkan bir çok detayı doğruladı. Bu son sızıntıyla birlikte telefonun Snadragon 660 yonga seti kullanacağı ve 4 GB RAM’e sahip olacağı büyük ölçüde kesinleşti.

Ayrıca Geekbench tarafından paylaşılan bilgilerle birlikte telefonun satışa sunulacağı işletim sistemi de belli oldu. Samsung’un yeni telefonunu Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle satışa sunacağı görülüyor.

A9 Star tasarım olarak Galaxy S9+’ı oldukça andırıyor. Ancak Galaxy S9+’ın cam arka panelinin yerini A9 Star’da metal arka panel alıyor. Ayrıca A9 Star’ın ekranı da daha büyük olacak. Telefonda çentiksiz 6.28 inç ekran bulunuyor.

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