HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Galaxy A9 Star geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy A serisinin yeni üyelerini resmen tanıtacak. Etkinlikte tanıtılacak yeni telefonlardan biri de Galaxy A9 Star olacak. Daha önce çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan A9 Star, bu kez de Geekbench performans testinde görüldü.

Galaxy A9 Star geliyor

Geekbench tarafından paylaşılan bilgiler, telefon hakkında daha önce ortaya çıkan bir çok detayı doğruladı. Bu son sızıntıyla birlikte telefonun Snadragon 660 yonga seti kullanacağı ve 4 GB RAM’e sahip olacağı büyük ölçüde kesinleşti.

Ayrıca Geekbench tarafından paylaşılan bilgilerle birlikte telefonun satışa sunulacağı işletim sistemi de belli oldu. Samsung’un yeni telefonunu Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle satışa sunacağı görülüyor.

A9 Star tasarım olarak Galaxy S9+’ı oldukça andırıyor. Ancak Galaxy S9+’ın cam arka panelinin yerini A9 Star’da metal arka panel alıyor. Ayrıca A9 Star’ın ekranı da daha büyük olacak. Telefonda çentiksiz 6.28 inç ekran bulunuyor.

Bumblebee için ilk Türkçe dublajlı fragman yayınlandı!

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
vivo NEX’in çerçevesiz ekranı açıkça görüldüvivo NEX’in çerçevesiz ekranı açıkça görüldü
Xiaomi Redmi 6, 12 Haziran’da tanıtılacakXiaomi Redmi 6, 12 Haziran’da tanıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung galaxy a9 star

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Kredi kullanacaklar dikkat! İşte bankaların bayram kredileri

Kredi kullanacaklar dikkat! İşte bankaların bayram kredileri

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple Watch 3 yeni ülkeye yelken açıyor

Apple Watch 3 yeni ülkeye yelken açıyor

Audi A8, Alman premium rakipleri ile başa çıkmaya hazırlanıyor!

Audi A8, Alman premium rakipleri ile başa çıkmaya hazırlanıyor!

vivo NEX’in çerçevesiz ekranı açıkça görüldü

vivo NEX’in çerçevesiz ekranı açıkça görüldü

Xiaomi Redmi 6, 12 Haziran’da tanıtılacak

Xiaomi Redmi 6, 12 Haziran’da tanıtılacak

Üç yeni telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Üç yeni telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Yüksek güvenlikli Linux telefon : Librem 5

Yüksek güvenlikli Linux telefon : Librem 5

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.