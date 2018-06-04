Galaxy S9+’ı gölgede bıraktı

Bildiğiniz gibi Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 8’i resmen tanıttı. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak telefon, dün DxOMark kamera testine sokuldu. Xiaomi Mi 8, kamera testinde oldukça iyi performans sergileyerek kamera konusunda piyasadaki en iyi telefonlardan biri olduğunu gösterdi.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu, DxOMark’un fotoğraf testinden 105, video testinden ise 88 puan aldı. Telefon kamera performansının ortalama puanı ise 99 oldu. Mi 8 böylece kamera testinde en yüksek puan alan telefonlar arasında dördüncü sıraya yerleşti.

Mi 8 dördüncü sırayı Samsung Galaxy S9+ ile paylaşıyor. Galaxy S9+ video çekiminde Mi 8’den bir puan yüksek alsa da, Mi 8 de fotoğraf konusunda S9+’dan bir puan önde yer alıyor.

Bildiğiniz gibi Mi 8; 12 megapiksel (f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, 4-aksis OIS) + 12 megapiksel (f/2.4, 1/3.4″, 1.0µm) çift arka kameraya sahip. Telefonun arka kamerasına çift LED flaş eşlik ediyor.

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