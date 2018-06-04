HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Galaxy S9+’ı gölgede bıraktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

DxOMark kamera testinde görülen Xiaomi Mi 8, kamera performansı ile etkilemeyi başardı. Mi 8 fotoğraf çekiminde Galaxy S9+’ı geride bıraktı.

Galaxy S9+’ı gölgede bıraktı

Bildiğiniz gibi Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 8’i resmen tanıttı. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak telefon, dün DxOMark kamera testine sokuldu. Xiaomi Mi 8, kamera testinde oldukça iyi performans sergileyerek kamera konusunda piyasadaki en iyi telefonlardan biri olduğunu gösterdi.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu, DxOMark’un fotoğraf testinden 105, video testinden ise 88 puan aldı. Telefon kamera performansının ortalama puanı ise 99 oldu. Mi 8 böylece kamera testinde en yüksek puan alan telefonlar arasında dördüncü sıraya yerleşti.

Mi 8 dördüncü sırayı Samsung Galaxy S9+ ile paylaşıyor. Galaxy S9+ video çekiminde Mi 8’den bir puan yüksek alsa da, Mi 8 de fotoğraf konusunda S9+’dan bir puan önde yer alıyor.

Bildiğiniz gibi Mi 8; 12 megapiksel (f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, 4-aksis OIS) + 12 megapiksel (f/2.4, 1/3.4″, 1.0µm) çift arka kameraya sahip. Telefonun arka kamerasına çift LED flaş eşlik ediyor.

macOS 10.13.5 yayınlandı!

PARTNERAyrılık acısı 1 gün mü sürüyorAyrılık acısı 1 gün mü sürüyor
Agony, Cehennem’in en kötü versiyonuAgony, Cehennem’in en kötü versiyonu
Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda yalnız değil!Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda yalnız değil!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galaxy S9 Samsung teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çentikli iPhone SE2 kesinleşti diyebiliriz

Çentikli iPhone SE2 kesinleşti diyebiliriz

Galaxy A9 Star ailesinin fiyatı belli oldu

Galaxy A9 Star ailesinin fiyatı belli oldu

Agony, Cehennem’in en kötü versiyonu

Agony, Cehennem’in en kötü versiyonu

Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda yalnız değil!

Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda yalnız değil!

Vivo NEX tanıtım tarihi belli oldu

Vivo NEX tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyor

Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.