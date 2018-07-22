Google Funchsia OS: Google bize ne vadediyor?

Google Funchsia OS internet devinin en gelecek vadeden projelerinden biri olacak. Android ile mobil cihaz piyasasını duman eden Google, Funchsia OS’u bir büyük amaç için tasarlamış; Tüm cihazların tek işletim sistemi olmak için.
Gelen yeni bilgilere göre Funchsia OS yapay zeka destekli akıllı ev cihazlarında, akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda yer alacak. Google yapımı Pixel akıllı telefonları ve Pixelbook bilgisayarları da Funchsia OS’a güncellenecek.
Google tarafından henüz doğrulanmayan bilgilere göre en geç 5 sene içinde Funchsia OS son kullanıcı ile buluşacak. Funchsia OS’un popülerlik kazanması durumunda ise Google Android’e ve Chrome OS’a ‘’bay bay’’ diyecek.
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