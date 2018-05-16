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Google Haberler (Google News) yenilendi! Yapay zeka destekli Google Haberler uygulaması yayında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

Google Haberler (Google News) artık her gün haber okumak için farklı yayınları tercih eden kullanıcıları zaman kaybından kurtaracak olan yeni uygulamasıyla yayında. Yeni Google Haberler uygulaması Android ve iOS kullanıcıları için ilginizi çekecek güncel içerikleri barındırıyor.

Google Haberler (Google News) yenilendi! Yapay zeka destekli Google Haberler uygulaması yayında

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen I/O etkinliğinde tanıtılan Google Haberler uygulaması, bugün 127 ülkede iOS ve Android platformlarında kullanıcıların hizmetine açıldı. Yeniden tasarlanan ve yapay zeka ile desteklenen gelişmiş servis, eski Google Gazetecilik uygulamasının yerine geliyor.

Haberleri bulmayı ve görüntülemeyi daha kolay hale getiren uygulama, geliştirilmiş yapay zeka desteği sayesinde her okuyucu için kendi ilgisine göre olan haberleri seçiyor ve karşısına getiriyor.

yeni-google-haberler-google-news

4 farklı bölüm bulunan uygulamada, ‘Sizin İçin’ kısmında o an için gündemde olan, ilginizi seçecek 5 popüler habere yer veriliyor. ‘Başlıklar’ kısmında ise daha detaylı ve kategorilenmiş bir haber havuzu sizi bekliyor. En yeni, Türkiye, Dünya, İş, Bilim ve Teknoloji, Eğlence, Spor ve Sağlık kategorilerinden birini seçerek günün haberlerine göz gezdirebilirsiniz hatta dilerseniz tüm metni okumak adına habere girebilirsiniz.

Üçüncü bölüm olan ‘Favoriler’ kısmında sadece sizin takip ettiğiniz yayınları ve kayıtlı haberlerinizi görüntülüyorsunuz. Son kısım olan ‘Gazetelik ise pek çok uluslararası ve yerel basını içinde barındırıyor. Dergiler de dahil olmak üzere istediğinize girip içeriklerine ulaşabilirsiniz.

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