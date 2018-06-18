HABER

Google Play iade politikasında değişikliğe gidiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2018 08:30 | Son Güncelleme

Google Play satın alımlarında mevcut bulunan iade hakkında esnemeye gidiliyor. Geliştiriciler artık daha kapsamlı seçenekler kullanabilecekler.

Google Play iade politikasında değişikliğe gidiyor

Google Play üzerinde bir uygulama satın aldığınızda, belirlenen süre içerisinde iade etme hakkınız bulunuyor. Ancak iş uygulama içi satın alımlar ve aboneliklere geldiğinde bu durum söz konusu değil. Google ise bunu değiştirmeye karar vermiş gibi gözüküyor.

Geliştiricilerin Play Store’da karşılaştığı yeni detaylara göre, uygulama geliştirici dilerse abonelik ve uygulama içi satın alımları için kısmi geri ödemenin yolunu açacak. Elbette bunun için de bazı sınırlamalar var. Örneğin bazı ödeme yöntemleri için geri ödeme imkanı bulunmuyor olacak. Ayrıca bazı abonelikler (haber servisleri gibi) için de bu yol kapatılmış durumda. Kısmi iade imkanı yalnızca Mart 2018 ve sonrasında yapılan ödemeler için geçerli olacak.
Belirttiğimiz gibi yalnızca geliştirici bu seçeneği aktif ederse kullanıcının iade talep etme  imkanı olacak. Geliştirici istemezse kısmi geri ödeme mümkün değil.

Xiaomi Mi Max 3’ün özellikleri sızdırıldı

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Samsung’un katlanabilir telefonu belli olduSamsung’un katlanabilir telefonu belli oldu
Microsoft Surface yenilendiMicrosoft Surface yenilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Play Play Store

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsung Gear 4, 9 Ağustos’ta tanıtılacak

Samsung Gear 4, 9 Ağustos’ta tanıtılacak

OnePlus 6 selefini dörde katladı

OnePlus 6 selefini dörde katladı

Samsung’un katlanabilir telefonu belli oldu

Samsung’un katlanabilir telefonu belli oldu

Microsoft Surface yenilendi

Microsoft Surface yenilendi

iPhone’a hızlı şarj geliyor

iPhone’a hızlı şarj geliyor

iOS 12 yeni iPhone modelleri ile birlikte gelecek

iOS 12 yeni iPhone modelleri ile birlikte gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.