Google Play iade politikasında değişikliğe gidiyor

Google Play üzerinde bir uygulama satın aldığınızda, belirlenen süre içerisinde iade etme hakkınız bulunuyor. Ancak iş uygulama içi satın alımlar ve aboneliklere geldiğinde bu durum söz konusu değil. Google ise bunu değiştirmeye karar vermiş gibi gözüküyor.

Geliştiricilerin Play Store’da karşılaştığı yeni detaylara göre, uygulama geliştirici dilerse abonelik ve uygulama içi satın alımları için kısmi geri ödemenin yolunu açacak. Elbette bunun için de bazı sınırlamalar var. Örneğin bazı ödeme yöntemleri için geri ödeme imkanı bulunmuyor olacak. Ayrıca bazı abonelikler (haber servisleri gibi) için de bu yol kapatılmış durumda. Kısmi iade imkanı yalnızca Mart 2018 ve sonrasında yapılan ödemeler için geçerli olacak.

Belirttiğimiz gibi yalnızca geliştirici bu seçeneği aktif ederse kullanıcının iade talep etme imkanı olacak. Geliştirici istemezse kısmi geri ödeme mümkün değil.

Xiaomi Mi Max 3’ün özellikleri sızdırıldı



