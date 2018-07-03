GTA 6 geliyor mu?

Grand Theft Auto V, şu anda çıkışından yıllar geçmesine rağmen yapımcı şirketi Rockstar Games'e milyarlarca dolar kazandırmaya devam ediyor online kanadında. Özellikle ücretsiz güncellemeler ile oyuncuların deneyimini artırmaya çalışan ekip, bu sayede paraya da para demiyor. Özellikle yeni GTA oyununun en geç 2021'de gün yüzüne çıkmasını beklerken, ortaya oldukça ilginç bir iddia atıldı.

Ortaya atılan iddialara göre Rockstar Games, GTA Online'da oynayan oyunculara bazı mesajlar göndererek GTA 6'nın 2019 yılında geleceğini müjdelemiş. Evet yanlış okumadınız, Rockstar bunu kendisi yapıyor. Her hangi bir analizcinin tahminlerinden ibaret değil kısacası.

Reddit üzerinden yayılan bu iddialar üzerine oyun dünyası adeta çalkalandı. Sonuç olarak elimizde kaynak olarak direkt Rockstar Games'i gösterebiliriz. Rockstar Games'den gelen mesajda GTA 6'nın 2019 yılında geleceği belirtilmiş. Şu anda ekibin Red Dead Redemption 2 üzerinde çalıştığını düşünürsek, bu bilginin ne kadar doğru olup olmadığı tartışılır. Belki bunu ufak bir duyuru olarakta düşünebiliriz.

Tüm bu soru işaretlerinin yanıtına gelecek sene düzenlenecek olan E3 etkinliğinde erişeceğimizi düşünüyorum. Bakalım Rockstar Games yine neler planlıyor?

Kaynak: Teknolojioku

