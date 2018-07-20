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Honor Note 10 yavaş yavaş ortaya çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:13 | Son Güncelleme

Çok yakında resmen tanıtılması beklenen Honor Note 10’un yeni görüntüleri sızdırıldı. Telefonun ekran boyutu ve tasarımı açıkça görüldü.

Honor Note 10 yavaş yavaş ortaya çıkıyor

Bildiğiniz gibi Huawei yeni phableti Note 10’u çok yakında resmen tanıtacak. Telefonun tanıtılacağı etkinliğe kısa süre kala Note 10 sızıntılarına bir yenisi daha eklendi. Telefonun ilk canlı görüntüleri sızdırıldı.

Sızdırılan bu yeni görüntülerde Note 10, Nintendo Switch ile yan yana görülüyor. Bu da telefonun boyutu hakkında daha net bir fikre sahip olmamızı sağlıyor.
Görüntülere bakıldığında Note 10’un Nintendo Switch’in 6.2 inçlik ekranıyla neredeyse aynı boyutta olduğu görülüyor. Yani telefon daha önce iddia edildiği gibi 6.9 inç ekranla değil, 6.2 inçe yakın bir ekranla geliyor.

Huawei’nin yeni telefonu daha önce Geekbench’te görülmüş ve bu sayede teknik özellikleri netlik kazanmıştı. Geekbench tarafından paylaşılan bilgilere göre Note 10, Kirin 970 yonga seti kullanacak ve 6 GB RAM’e sahip olacak.

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Honor Note 10 Honor

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