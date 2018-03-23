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HTC Desire yenilendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

HTC’den beklenen orta seviye güncellemesi geldi! Varlığı bir süredir basında haber konusu olan Desire 12 ailesi resmen tanıtıldı.

HTC Desire yenilendi

Birkaç aydan beri hem özellikleriyle hem de diğer detaylarıyla gündeme gelen ikilinin özellikleri görünüşe göre beklediğimizden farklı. Zira önceden bildiğimiz pek çok şey yanlış çıktı.

Desire 12

HTC’nin yepyeni serisinin küçük kardeşi 12, giriş seviyesinde fiyat avantajıyla ilgi çekmeyi planlayan bir telefon. 5.5 inç büyüklüğünde 18:9 oranlı HD+ ekran, MediaTek MT6739 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama, 13 MP arka ve 5 MP ön kamerayla birlikte gelen telefon; Android 8.0 Oreo ile ve parmak izi okuyucusuz şekilde geliyor.

Siyah ve gümüş olmak üzere alıcılarına iki renk seçeneği sunan cihazın fiyatı etiketi ise yaklaşık olarak 190 euro.

Desire 12+

Yeni serinin Plus modeli, kardeşinin aksine hem ekran boyutu hem özellik olarak daha ileri seviyede. Çerçeveleri iyice daraltılmış 18:9 oranlı 6 inç IPS panel, HD+ ekran çözünürlüğü, Snapdragon 450 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama, 13+2 MP çift arka; 8 MP ön kamera ve Android 8 Oreo akıllı telefonun ana detaylarından. Kardeşinin aksine arka tarafta parmak izi okuyucu da barındıran Desire 12+, 240 euro civarında bir fiyatlandırmayla satışa çıkacak.

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