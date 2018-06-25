Huawei, çerçeveyi küçültmeyi planlıyor

Bildiğiniz gibi şu sıralar akıllı telefon dünyasında çerçevesiz ekran yarışı yaşanıyor. Özellikle son dönemde çıkan amiral gemisi modellerde ekran çerçevesi inceldikçe inceliyor. Günümüzde birçok amiral gemisinde ekran çerçevesi yok denecek kadar incelmiş durumda. Ancak telefon üreticileri bununla da yetinmeyecek gibi görünüyor.

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Huawei’nin şubat ayında başvurduğu bir patent bugün ortaya çıktı. Çinli teknoloji devinin aldığı bu yeni patent, önümüzdeki dönemde ekran çerçevelerinin hepten ortadan kalkabileceğini gösteriyor.

Çünkü bu patentte görülen telefon, çerçevesiz ekran vaadini neredeyse tam olarak yerini getiriyor. Üstelik bu tasarım değişikliğinin suya ve toza karşı dayanıklılığı da etkilemeyeceği söyleniyor.

Yarı-modüler olarak lanse edilen bu yeni telefon şimdilik konsept aşamasında. Ancak Çinli teknoloji devinin önümüzdeki dönemde çıkaracağı yeni amiral gemisi modellerinde bu teknolojiyi görebiliriz.

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