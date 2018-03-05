Huawei’den hedef odaklı şebeke çözümü

Huawei'nin Global Industry Vision raporuna göre; 2025 yılına kadar dünya çapında 100 milyar bağlantı kurulacağı tahmin ediliyor. Dünya nüfusunun yüzde 77'si internete erişebilecek, evlerin yüzde 75'inde geniş bant bağlantısı olacak ve insanların yüzde 80'i cep telefonlarına sahip olacak. Bu gelişmiş bağlantı, akıllı bir dünyanın temel taşı olacak. Huawei, 100'den fazlası telekom taşıyıcıları için olmak üzere dünya genelinde 380 hedef odaklı şebeke çözümünün kurulumunu gerçekleştirdi. Operatörler, son kullanıcıların daha iyi bir hizmet deneyimi talep ettiğinin farkındalar. Kullanıcılar hizmetin hızla sağlanmasını, ağ arızalarının hızla düzeltilmesini ve zincirin herhangi bir yerinde ağ hizmet kalitesini etkileyebilecek bir kesinti olmamasına ihtiyaç duyuyorlar. Hala fiziksel ekipmana dayanan günümüzün işletme ve bakım sistemleri, bu ihtiyaçları karşılayamıyor.

Bulut, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanan Huawei, bu ihtiyaçları karşılamak için hedef odaklı ağ çözümünü sundu. Bu çözüm, bir işletme mantığına ve son kullanıcı deneyimine dayanan hizmet stratejileri sunuyor. Bunlar, zeka, basitlik, ultra geniş bant, güvenlik ve açıklık içeren kullanıcı tabanlı ağlardır. Ağ yapılandırması uçtan uca otomatik hale getirildiği için hedef odaklı ağlar bir kullanıcının niyetini doğru bir şekilde okuyabilir ve gerçekleştirebilir. Bu ağlar kullanıcı deneyiminin kalitesini gerçek zamanlı olarak algılayabilir ve tahmine dayalı analiz yapabilirler ve böylelikle performansı proaktif olarak en verimli hale getirebilirler. Hedef odaklı bir ağın beş özelliği şunlardır:

-Hedef odaklı ağlar tahmini analiz yeteneğine sahiptir. Ağ, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak, hataları öngörebilir ve proaktif olarak performansı en verimli hale getirebilir ve onarım yapabilirler.

-Amaç odaklı ağlar, mimari, protokoller, baz istasyonları ve işletim ve bakım açısından daha basittir. Dahili olarak tam yaşam döngüsü otomasyonuna sahiptir.