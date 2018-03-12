Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!

Instagram bir süre önce çok kullanılan Hikayeler bölümüne GIF yani hareketli fotoğraflar yüklenmesine izin vermiş ve bu gelişme uygulamayı kullananlar arasında büyük bir sevinç yaratmıştı. Fakat bugün Instagram’ı kullananlar bir şok yaşadı, çünkü kullanıcılar Instagram Hikayeler bölümünde GIF’lere erişim olmadığını fark etti.

Beğenilerek kullanılan bu özelliğin neden kaldırıldığı ise ortaya çıktı. Giphy isimli bir aracı kuruluş üzerinden GIF kullanımına imkan tanıyan Instagram, Giphy’de ırkçı görsellerin yer alması dolayısıyla bu özelliğini rafa kaldırdı.

Instagram’ın kurucusu Kevin Systrom, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. GIF’lerde arama yapanların İngilizce ‘Suç’ anlamına gelen “Crime” sözcüğünü aratmasının ardından ırkçı görsellerin çıktığını söyleyen Systrom, soruşturmanın devam ettiğini ve GIF görsellerinin tekrar gözden geçirilerek sisteme yükleneceğini açıkladı.Öte yandan çok kullanılan sosyal mecra Snapchat’in de Giphy’e ait görselleri kullanmama kararı aldığını ve geçici olarak Giphy ile entegrasyonu rafa kaldırdığını duyurdu.