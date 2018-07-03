Instagram sizi de uyarabilir

Hiç bir zaman tükenmek bilmeyen sosyal medya bağımlılığına artık firmalar da el atmış durumda. Bunlardan en büyüğü Instagram ve Facebook'un bağımlılığının önüne geçecek yenilikler sunacaklarının açıklamış olmaları. Bu açıklamaların ardından ilk adımı Instagram tarafı yaptı ve kullanıcılarını fazla kullanımdan dolayı uyarmalara başladı.

Getirilen yeni güncelleme, artık kullanıcılar Instagram'da, anasayfada yaptıkları gezi sırasında 'Son iki gündeki tüm yeni gönderileri gördün' şeklinde bir uyarı vermekte.

Instagram'da uyarı dönemi!

Gelen bir diğer yeni özellik ise 'Rahatsız Etme' modu. kullanıcılar hem Instagram'da hem de Facebook'ta bu modu etkin hale getirerek bildirimlerini kapatabilecekler. Bu özellik henüz test aşamasında olsa da yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

Eğer siz de bu konudan şikayetçiyseniz bir an önce kendinize bir çeki düzen vermeniz gerekmekte. Sosyal medya üzerinde harcanan vakit ile gerçek anlamda birçok sosyal aktiviteye katılma şansınız var. Uygulamada geçirilen zamanın kullanıcılara bildirilmesi gerektiğini söyleyen CEO Kevin Systrom, Instagram'ın bu konuda çok daha büyük düzenlemeler yapacağınının da uyarısınında bulundu.

Kısacası atılan bu adım daha henüz bir başlangıç. Bakalım Instagram ilerleyen dönemler de kullanıcılarına daha ne gibi yenilikler sunmaya devam edecek hep beraber göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

