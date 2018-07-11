iOS 11.4.1 ile gelen yenilikler

Apple, uzun bir süredir iOS 11.4.1 sürümünün testlerini yapıyordu. Geliştiriciler için yayınlanan Beta sürümlerinin ardından bugün nihayet herkes için bu güncelleme indirime sunuldu. iPhone, iPad ve iPod touch modellerine gelen bu güncelleme, sürüm numarasından da anlaşılacağı gibi sadece hata düzeltmelerini barındırıyor.
Bu güncelleme ile; bazı kullanıcıların AirPods’un son konumunu iPhone’umu Bul’da görmesini engelleyen bir sorunu çözülüyor. Ayrıca Exchange hesaplarıyla e-posta, kişi ve not eşzamanlama güvenilirliğini arttırılıyor. Bunu haricinde iOS 11.4 ile boy gösteren batarya sorununun henüz düzeltilip düzeltilmediği bilinmiyor.
Güncellemeyi Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güvenliğiniz için bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Asıl yeniliklerin ise Eylül ayında yayınlanacak olan iOS 12 güncellemesi ile geleceğini belirtelim.
Son olarak güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın %70‘ten fazla olmasına ve yedek aldığınızdan emin olmanıza dikkat etmeniz gerektiğinin altını çizelim.
Güncellemeyi alan modeller
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
9.7 inç iPad
12.9 inç iPad Pro
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