iPhone kameraları için devrim gibi yenilik!

iPhone çift kamera kullanmaya iPhone 7 Plus ile başladı. iPhone 7 Plus’ın arkasından iPhone 8 Plus ve iPhone X geldi. Çift kamera düzenini kullanan bu 3 telefon, gelecekte tarih olabilir. Zira iddialara göre Apple, çift kameranın yeteneklerini tek bir kameraya indirgemeyi başardı.
APPLE TEK KAMERA İLE BOKEH EFEKTİ VERECEK
Apple’ın yeni kamera teknolojisi ‘’Piksel Derinliği Algılama ile Görüntü Sensörü’’ başlıklı bir patent ile ortaya çıktı. Alınan patente göre, Apple’ın yeni sisteminin başrolünü fotoğraf detektörleri alıyor. Yeni sistem iki piksel arasına yerleştirilen fotoğraf detektörleri sayesinde derinlik gibi bilgileri topluyor. Böylece tek bir kamera ile Bokeh efekti verilebiliyor.
İPHONE SE 2 ÇİFT KAMERA YERİNE TEK KAMERA TEKNOLOJİSİ İLE GELEBİLİR
Android tarafında Google Pixel XL bu teknolojinin bir benzerini hali hazırda kullanmakta. Tek bir kamera ile bokeh efekti veren Google Pixel XL son derece başarılı işler çıkartıyor. Ancak Google’ın aksine Apple’ın bu teknolojiyi düşük fiyatlı iPhone modellerinde kullanacağı tahmin ediliyor. Yani Eylül ayında tanıtılacak olan muhtemel bir iPhone SE 2 modelinde ya da gelecek yıl çıkacak iPhone SE 3 modelinde bu teknolojiyi görebiliriz.
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