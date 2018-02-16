iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata

Soruna ilk dikkat çeken MobileWorld portalı uzmanları oldu. Uzmanlar, Hindistan dili Telugu'daki జ్ఞా (‘işaret') karakterini mesaj olarak cihazlara göndermenin iPhone'u kilitlemek için yeterli olduğunu tespit etti. Bu karakterlerin yer aldığı mesajı alan iOS Springboard doğrudan çöküyor. Ardından, karakterleri yüklemeye çalışan ancak başaramayan Mesajlar uygulaması da kullanılamaz hale geliyor.
Uzmanlar, iMessage içeriklerine erişmenin tek yolunun bir arkadaşınızın size mesaj atması ve sorun yaratan karakterlerin yer aldığı mesajın silinmesi olarak gösteriyor.
Apple, kullanıcıların şikayetleriyle ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı.
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