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iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.02.2018 02:17 | Son Güncelleme

Keşfedilen yeni iOS 11 hatası, belirli karakterlerle gönderilen mesajın iPhone cihazlarının çökmesine ve ‘Mesajlar’ uygulamasına erişimin engellenmesine yol açıyor.

Soruna ilk dikkat çeken MobileWorld portalı uzmanları oldu. Uzmanlar, Hindistan dili Telugu'daki జ్ఞా (‘işaret') karakterini mesaj olarak cihazlara göndermenin iPhone'u kilitlemek için yeterli olduğunu tespit etti. Bu karakterlerin yer aldığı mesajı alan iOS Springboard doğrudan çöküyor. Ardından, karakterleri yüklemeye çalışan ancak başaramayan Mesajlar uygulaması da kullanılamaz hale geliyor.

Uzmanlar, iMessage içeriklerine erişmenin tek yolunun bir arkadaşınızın size mesaj atması ve sorun yaratan karakterlerin yer aldığı mesajın silinmesi olarak gösteriyor.

iphhhh

Apple, kullanıcıların şikayetleriyle ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone İOS 11 iphone hata

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
3 ay önce iphone 7plus aldım mesaj yazarken klavye donuyor ve bianda karakterlere basmaya başlıyo apple akasya ya yolladım hala bekliyorum...
iPhone x harika. kullanıyorum ve Hiçbir hata yok
htc cihazimdan sonra iphone aldim. hesap makinesi bile düzgün calismiyor telefon htc den sonra kağni gibi kullanimi da bes para etmez
valla ıphone 5 kullanıcısıyım maşallah yeni çıkan modellerine 1000 takar valla :D sıfır problem....
gizli kodlar vardır abd hükümetiyle birlikte kodları kullanarak bilgi gönderiyor olabilir.
Alın alın iphone alın. Yoksa nasıl hava atacaksınız.
yalan ya 3 tane iphone da denedik çökme gok
XIAOMI ve huawei çok ii
picler yolladım 5 kişiye hiçbirinin telefonu kitlenmedi
pilanlı eskitme yapacak bişey yok.
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