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iPhone SE 2 ne zaman satışa çıkıyor? İşte muhtemel özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.02.2018 12:13 | Son Güncelleme

iPhone'un düşük bütçeli telefon serisi SE'nin 2. telefonu SE 2'nin WWDC 2018 etkinliklerinde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

iPhone SE 2 ne zaman satışa çıkıyor? İşte muhtemel özellikleri

Şirketin SE serisinin ilk telefonu kullanıcılar tarafından oldukça çok beğenilmişti. Bu yüzden serinin ikinci sürümü olan iPhone SE 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi oldukça çok merak ediliyor. iPhone'un düşük bütçeli telefonunun, A10 işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri ile geleceği tahmin ediliyor.

Face ID yerine Touch ID'nin bulunacağının düşünüldüğü cihazın, 4.2 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Yaz ayında çıkacağına dair söylentiler süren telefonun diğer özellikleri hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Bu bilgiler ne kadar mantıklı gelse de, göze çarpan bazı detaylardan dolayı tahminden başka bir şey olmadıkları anlaşılıyor. Apple tarafından ise iPhone SE 2 ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone SE 2 teknoloji

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