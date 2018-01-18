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iPhone'u yavaşlayanlara müjde! iOS 11.3'ü indirin, hızlansın

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 18.01.2018 16:52 | Son Güncelleme 45 dakika önce

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın üst yöneticisi Tim Cook, iOS 11'e yapılacak yeni güncellemenin iPhone telefonlarda pil performansını düşüren özelliği etkisiz kılma seçeneği sunacağını açıkladı.

iPhone'u yavaşlayanlara müjde! iOS 11.3'ü indirin, hızlansın

Cook, ABC News televizyon kanalına verdiği demeçte, gelecek ay yayınlanması planlanan güncellemeyle, eski iPhone'ların pil performansının düşürme özelliğinin kullanıcılar tarafından kontrol edilebileceğini belirtti.

Yeni güncellemede kullanıcılara, "ani kapanmayı engellemek için" pil performansının düşeceği bilgisinin verileceğine işaret eden Cook, "İstemediğiniz taktirde, bu özelliği etkisiz hale getirebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Apple, geçen ay, eskidiğinde ya da şarjı azaldığında "bataryanın aniden kapanmasını önlemek için" iPhone 6, 6S, SE ve 7 modellerini yavaşlattığını kabul etmişti. Açıklamanın ardından, ABD’nin farklı eyaletlerinden Apple hakkında toplu ve bireysel davalar açılmış, şirket kullanıcılardan özür dilemişti.

iOS 11'e yapılacak yeni güncellemenin gelecek ay başında tanıtılacağı ve mart ayında da kullanıma sunulacağı kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone Tim Cook İOS 11

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