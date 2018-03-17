Kablosuz şarj ne kadar mantıklı?

Kablosuz şarj teknolojisi Android tarafında uzun süredir kullanılıyor. Hatta Windows Phone tarafında da çok uzun süre önce gördük. Apple ise bu teknolojiye 2017 yılında duyurduğu iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde yer verdi. Buraya kadar her şey sıradan. Ancak bir kullanıcı tarafından yapılan testlerde önemli detaylar ortaya çıktı.
Bu konuya girmeden önce akıllı telefonlarda kullanılan lityum piller ile ilgili kısa bir bilgi vermemiz gerek. Akıllı telefon endüstrisinin pillerin ömrü için kabul ettiği bir standart var. Bilindiği üzere şarj edilebilir lityum piller, zaman içerisinde kapasite kaybı yaşıyor ve kullanım süreleri kısalıyor.
Burada üreticilerin kabul ettiği farklı standartlar olsa da Apple şunu iddia ediyor, piller 500 şarj döngüsü sonunda kapasitelerinin %80’ini korumalı. Yani telefonu 500 kere şarj ettikten sonra (ki ortalama 18 aylık standart kullanım demek oluyor) sadece %20 kapasite kaybı gerçekleşiyor. Genel kabul bu şekilde. Ancak tabii ki kullanım alışkanlıkları ve ortam ısısı gibi değişkenler sebebiyle bu genel kabulden sapmalar olabiliyor.
iPhone’un kaç kere şarj edildiğini yani şarj döngüsünü gösteren bir yazılım kullanılarak yapılan testlerde (yazılımın adı CoconutBattery) kablosuz şarj kullanınca, şarj döngü sayısının çok daha hızlı arttığı ortaya çıkıyor. Yani 500 şarj döngüsü için hesaplanan ortalama 18 aylık kullanım süresi, neredeyse 12 aya kadar düşüyor. Bunun sonucunda ise, iPhone bataryaları çok daha erken bir sürede kabul edilemez kapasite kayıpları yaşıyor. Bu sorunun iki önemli sebebi var.
Kablosuz şarj neden bataryaya zarar veriyor?
Birincisi, iPhone kablosuz şarj standının üzerindeyken, cihaz kendini çalıştırmak için gerekli gücü pilden sağlamaya devam ediyor. Pil bir yandan dolarken aynı zamanda diğer yandan cihazı açık tutmak için sürekli yük altında kalıyor. Tıpkı patlak bir balonu şişirmeye çalışmaya benziyor. Öte yandan klasik kablolu şarj esnasında cihaz, çalışması için gerekli gücü şarj aletinden alıyor ve pilin üzerindeki yük kalkıyor.
İkinci sebep ise kablosuz şarjın kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmesi. Kablosuz şarj standının telefonla bir şey yapmıyorken üzerine koyulacak bir alan olarak görmek yerine, sadece şarj için kullanmak gerekiyor. Aksi taktirde cihaz günde 1-2 defa yerine 5-10 defa şarj edilmiş oluyor ve kullanım ömrü için öngörülen 500 döngülük şarj ömrü çok daha erken kullanılıyor.
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