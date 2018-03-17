Kablosuz şarj ne kadar mantıklı?

Kablosuz şarj teknolojisi Android tarafında uzun süredir kullanılıyor. Hatta Windows Phone tarafında da çok uzun süre önce gördük. Apple ise bu teknolojiye 2017 yılında duyurduğu iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde yer verdi. Buraya kadar her şey sıradan. Ancak bir kullanıcı tarafından yapılan testlerde önemli detaylar ortaya çıktı.

Bu konuya girmeden önce akıllı telefonlarda kullanılan lityum piller ile ilgili kısa bir bilgi vermemiz gerek. Akıllı telefon endüstrisinin pillerin ömrü için kabul ettiği bir standart var. Bilindiği üzere şarj edilebilir lityum piller, zaman içerisinde kapasite kaybı yaşıyor ve kullanım süreleri kısalıyor.

Burada üreticilerin kabul ettiği farklı standartlar olsa da Apple şunu iddia ediyor, piller 500 şarj döngüsü sonunda kapasitelerinin %80’ini korumalı. Yani telefonu 500 kere şarj ettikten sonra (ki ortalama 18 aylık standart kullanım demek oluyor) sadece %20 kapasite kaybı gerçekleşiyor. Genel kabul bu şekilde. Ancak tabii ki kullanım alışkanlıkları ve ortam ısısı gibi değişkenler sebebiyle bu genel kabulden sapmalar olabiliyor.