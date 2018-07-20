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Katlanabilir telefon ne zaman ortaya çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:14 | Son Güncelleme

Samsung’un 2019 yılı için katlanabilir telefon planları detaylanıyor. Peki Güney Koreli üretici nasıl bir strateji izleyecek?

Katlanabilir telefon ne zaman ortaya çıkacak?

Dünyanın en büyük panel üreticilerinden Samsung, aynı zamanda katlanabilir cihazlara da en fazla yatırım yapan şirketlerden ve bu bağlamda öncü bir rol oynayacak. Bildiğiniz gibi gelecek yılın başlarında bu cihazları görmeye başlayacağız. Peki gelecek yılın stratejisi ne olacak, nasıl bir cihazla karşılaşacağız?

Şunu belirtmekte fayda var ki Samsung tek cihazla olayı geçiştirmeyi düşünmüyor. Yılın ilk çeyreğinde gelecek pahalı modelin ardından, daha farklı varyasyonların da pazara sürülmesi bekleniyor. Güney Koreli şirket orta vadede bir aile oluşturacak.

Ana cihazı da biraz tarif edelim. İlk beklentilere göre cihaz, tamamen açıldığında 7 inç civarı bir ekran sunacak. Katlanma mantığı iddialara göre cüzdana benzer olacak. Cihazı kullanmak için cebimizden çıkarıp açacağız ve cebimize koyarken tekrar katlayacağız. Ayrıca katlanma hareketinin içeriye doğru olacağı söyleniyor.Dolayısıyla kapatıldığında kullanılabilmesi için arka kısımda ikinci bir ekranın yer alması gerekli. Bu ikinci ekranın ne derece fonksiyonlu olacağı şimdilik netlik kazanmış değil.

İlk cihazın 1500 dolar civarında satılacağı düşünülüyor. Böyle bir konseptin ilk denemesi sayılabilecek olan proje için şimdiden fiyat eleştirisi yapmak doğru olmaz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung akıllı telefon

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