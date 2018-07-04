Kırmızı OnePlus 6 geliyor

Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus, merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonunu mayıs ayında satışa çıkardı. OnePlus, yeni amiral gemisini siyah, siyah ayna ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkardı. Ancak görünen o ki çok yakında bu renk seçeneklerine bir yenisi daha eklendi.

OnePlus resmi Twitter hesabından kısa bir tanıtım videosu yayınladı. Bu videoda açıkça bir duyuru yer almıyor. Ancak videoda kırmızı renge vurgu yapılması ve #Oneplus6 hashtag’inin kullanılması telefonun çok yakında kırmızı renk seçeneğine kavuşacağını gösteriyor.

Videonun en sonunda 2 Temmuz tarihi görülüyor. Bu da kırmızı OnePlus 6’nın yarın resmen tanıtılacağını gösteriyor.

Bu arada bu açıklamadan kısa bir süre sonra, telefonun kırmızı versiyonuna ait olduğu edilen ilk görüntüler internete sızdırıldı.

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