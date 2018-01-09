LG'nin OLED televizyonu katlanıp kayboluyor!

LG, yaptığı duyurular ve tanıtımlarla ilgiyi üzerinde tutmayı başarıyor. CES 2018 kapsamında devasa bir 88-inç 8K TV ve 4K UHD projektör duyuran marka, görünüşe bakılırsa henüz tam olarak hızını alamamış durumda.

Marka bir kaç yıl önce 18-inçlik kağıt gibi bükülebilen bir ekran teknolojisini tanıtmıştı. Kavram ispatı olarak geliştirilen bu teknoloji Dünya'da eşi olmayan bir cihazdı. Şimdiyse LG bu teknolojiyi tekrar karşımıza çıkarıyor; ancak bu sefer daha büyük ve daha kaliteli olarak. Markanın duyurduğu televizyon yine kağıt gibi bükülebiliyor ama 65-inçlik dev bir 4K OLED ekrana sahip.

LG'nin OLED TV'si katlanınca bu hale geliyor

Sadece bükülmekle kalmayan bu TV, ayrıca geleneksel düz ekran TV'lere kıyasla bazı avantajlara sahip. Cihaz hakkında en çok merak edilen konu, sıradan bir OLED kadar yüksek kaliteli görüntü sunup sunamayacağı.

LG şimdilik bu esnek TV hakkında pek bir detay paylaşmadı, ancak fuar sona erene kadar çıkış tarihi ve fiyat gibi bilgilerin açıklanması bekleniyor.