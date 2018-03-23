MicroLED için patent alacak

Öyle ki Apple bile iPhone X’te kullanacağı OLED paneller için ezeli rakibi Samsung’un kapısını çalmıştı. Şimdi ise iki firma MicroLED teknolojisinde tekrardan rakip olmaya hazırlanıyor.
Apple son dönemde artan maliyet rakamlarını azaltmak için pek çok tedarikçisi ile yolları ayırdı. Üretimi kendi içerisine kaydırmak isteyen Cupertino merkezli şirket, son olarak kendi ürettiği GPU birimlerini kullanmaya başlamıştı. Öyle görünüyor ki Apple aynı şeyi ekran tarafında da başarmak istiyor.
iPhone X için Samsung’un kapısını çalan Apple, maliyeti hayli kabarık bir fatura ile karşılaşmıştı. Samsung, Apple’dan OLED paneller için LCD panel fiyatının iki katını talep etti. Hal böyle olunca, bu durum ister istemez iPhone X’in etiketine yansıdı.
Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak olan iPhone modellerinde fiyatı daha da yukarı tırmandırmak istemeyen Apple’ın MicroLED teknolojisi ile kendi ekranını üretmesi bekleniyor.
Hali hazırda MicroLED teknolojisi için LG ve Samsung patent başvurusunda bulunmuş durumda. Ekran teknolojilerinde lider bu iki şirketin yeni bir teknoloji için yarışmaları pek de sürpriz değil. Fakat Apple gibi bir ismin bu yarışa dahil olması ciddi bir sürpriz.
Apple 2014 yılında bünyesine kattığı MicroLED şirketi LuxVue ile bu yarışa dahil olmuş durumda. Tabi Cupertinolu şirketin, yeni teknolojisini akıllı telefonlarında ne zaman kullanmaya başlayacağı büyük bir soru işareti.
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