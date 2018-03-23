HABER

MicroLED için patent alacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektöründeki rekabet, sonunda ekran tarafına da sıçradı. Bilindiği üzere dünya genelindeki OLED pazarının hakimi Güney Kore. LG ve Samsung’un sektöre yön verdiğini söylesek, sanırım pek de yanılmış olmayız.

MicroLED için patent alacak

Öyle ki Apple bile iPhone X’te kullanacağı OLED paneller için ezeli rakibi Samsung’un kapısını çalmıştı. Şimdi ise iki firma MicroLED teknolojisinde tekrardan rakip olmaya hazırlanıyor.

Apple son dönemde artan maliyet rakamlarını azaltmak için pek çok tedarikçisi ile yolları ayırdı. Üretimi kendi içerisine kaydırmak isteyen Cupertino merkezli şirket, son olarak kendi ürettiği GPU birimlerini kullanmaya başlamıştı. Öyle görünüyor ki Apple aynı şeyi ekran tarafında da başarmak istiyor.

iPhone X için Samsung’un kapısını çalan Apple, maliyeti hayli kabarık bir fatura ile karşılaşmıştı. Samsung, Apple’dan OLED paneller için LCD panel fiyatının iki katını talep etti. Hal böyle olunca, bu durum ister istemez iPhone X’in etiketine yansıdı.

Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak olan iPhone modellerinde fiyatı daha da yukarı tırmandırmak istemeyen Apple’ın MicroLED teknolojisi ile kendi ekranını üretmesi bekleniyor.

Hali hazırda MicroLED teknolojisi için LG ve Samsung patent başvurusunda bulunmuş durumda. Ekran teknolojilerinde lider bu iki şirketin yeni bir teknoloji için yarışmaları pek de sürpriz değil. Fakat Apple gibi bir ismin bu yarışa dahil olması ciddi bir sürpriz.
Apple 2014 yılında bünyesine kattığı MicroLED şirketi LuxVue ile bu yarışa dahil olmuş durumda. Tabi Cupertinolu şirketin, yeni teknolojisini akıllı telefonlarında ne zaman kullanmaya başlayacağı büyük bir soru işareti.

Xiaomi Redmi Note 5 saniyeler içerisinde tükendi!

AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyorAK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor
Mehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdıMehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdı
Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi ettiDanıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OLED Apple

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
iPhone X altın renk seçeneği ile geliyor!

iPhone X altın renk seçeneği ile geliyor!

HTC Vive indirime gitti

HTC Vive indirime gitti

Samsung'dan ağır çekim video konusunda iddialı işlemci: Exynos 9610

Samsung'dan ağır çekim video konusunda iddialı işlemci: Exynos 9610

WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!

WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!

Bitcoin teknolojisi Google'a geliyor

Bitcoin teknolojisi Google'a geliyor

Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı

Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.