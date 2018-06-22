Motorola One Power, çentikli ekranla geliyor

Bildiğiniz gibi Lenovo kısa süre önce tanıttığı yeni amiral gemisi Lenovo Z5’te çentikli ekran kullanmadı. Ancak şirket çentikli ekran trendini hepten es geçmiş değil. Lenovo’nun alt şirketlerinden olan Motorola, yeni akıllı telefonun çentikli ekran kullanacak. Motorola One Power adını taşıyan telefonun ekranı, bugün sızdırılan görüntülerde bir kez daha görüldü.

Bugün sızdırılan yeni görüntülerde One Power’ın çentikli ekranı net bir şekilde görülürken, telefonun tasarımı hakkında diğer detaylar da ortaya çıktı.

İlk olarak One Power’ın iPhone X’teki oldukça benzer bir çift arka kamera tasarımına sahip olduğu görülüyor. Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay da yine arka panelde bulunan parmak izi sensörü. Telefonun parmak izi sensörü arka panelde bulunan Motorola logosunda yer alıyor.

Telefonun sol kenarının üst kısmında SIM kart girişi bulunurken, fiziksel tuşların tamamı sağ kenarda yer alıyor. Telefonun alt kısmında ise USB-C girişi ve çift ses çıkışı yer alıyor.

Motorola’nın yeni telefonu isminden de anlaşılabileceği gibi Android One işletim sistemiyle çalışıyor.

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