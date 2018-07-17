HABER

Netflix'in toplam abone sayısı ne kadar?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı açıklandı.

Netflix'in toplam abone sayısı ne kadar?

Şu sıralar iyice popülerleşme yolunda ilerleyen ve her getirdiği yenilik ile adından söz ettirmeyi başaran Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 130 milyonu aştı.

Netflix, 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilanço verilerini açıkladı. Ve eminiz rakamlar Netflix'in yüzünü güldürmeye yetmiştir diye düşünüyoruz. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40,7 artışla 3,91 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın Nisan-Haziran döneminde 2,78 milyar dolar düzeyindeydi.

Netflix'in net karı geçen senenin ikinci çeyreğinde 65,6 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde 384 milyon dolara yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinin sonunda Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 130,1 milyona ulaştı.

Netflix'in abone sayısı ABD'de 72,7 milyon, diğer ülkelerde 57,4 milyon oldu ancak bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunda şirketin ikinci çeyrek sonundaki toplam abone sayısı 131 milyon olarak hedeflenmişti.

Toplam abone sayısının hedefin altında kalmasının ardından Netflix'in hisselerinde düşüş görüldü. Hedeflenen abone sayısına ulaşamamış olsa da elde ettiği gelir oldukça yüksek. Bu da bir diğer olumsuz etkenin önüne geçmekte diye düşünüyoruz. Özellikle ülkemizde de oldukça popülerleşen marka, ilerleyen dönemlerde bu yatırımlarını daha da artıracaktır.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Galatasaray, 2018-2019 dış saha formasını tanıttıGalatasaray, 2018-2019 dış saha formasını tanıttı
Apple OLED’de LG’yi tercih etmediApple OLED’de LG’yi tercih etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix abone sayısı teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hitman'in Marakeş bölümü sınırlı süreliğine ücretsiz!

Hitman'in Marakeş bölümü sınırlı süreliğine ücretsiz!

Jeff Bezos'un serveti dudak uçuklatacak cinsten!

Jeff Bezos'un serveti dudak uçuklatacak cinsten!

Apple OLED’de LG’yi tercih etmedi

Apple OLED’de LG’yi tercih etmedi

WhatsApp’a okundu olarak işaretle seçeneği geliyor

WhatsApp’a okundu olarak işaretle seçeneği geliyor

Note 10 basına sızdı

Note 10 basına sızdı

Edge tarayıcıya çeviri desteği

Edge tarayıcıya çeviri desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.