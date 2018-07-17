Netflix'in toplam abone sayısı ne kadar?

Şu sıralar iyice popülerleşme yolunda ilerleyen ve her getirdiği yenilik ile adından söz ettirmeyi başaran Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 130 milyonu aştı.

Netflix, 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilanço verilerini açıkladı. Ve eminiz rakamlar Netflix'in yüzünü güldürmeye yetmiştir diye düşünüyoruz. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40,7 artışla 3,91 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın Nisan-Haziran döneminde 2,78 milyar dolar düzeyindeydi.

Netflix'in net karı geçen senenin ikinci çeyreğinde 65,6 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde 384 milyon dolara yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinin sonunda Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 130,1 milyona ulaştı.

Netflix'in abone sayısı ABD'de 72,7 milyon, diğer ülkelerde 57,4 milyon oldu ancak bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunda şirketin ikinci çeyrek sonundaki toplam abone sayısı 131 milyon olarak hedeflenmişti.

Toplam abone sayısının hedefin altında kalmasının ardından Netflix'in hisselerinde düşüş görüldü. Hedeflenen abone sayısına ulaşamamış olsa da elde ettiği gelir oldukça yüksek. Bu da bir diğer olumsuz etkenin önüne geçmekte diye düşünüyoruz. Özellikle ülkemizde de oldukça popülerleşen marka, ilerleyen dönemlerde bu yatırımlarını daha da artıracaktır.

Kaynak: Teknolojioku

