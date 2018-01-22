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Nike'tan PlayStation temalı spor ayakkabı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 22.01.2018 10:35 | Son Güncelleme 5 saat önce

PlayStation'ı seviyor musunuz? Nike, özel bir seri olarak ürettiği spor ayakkabılarında bu kez PlayStation tutkunları için farklı bir temaya yer verdi. İşte Nike'ın PlayStation model ayakkabıları...

Nike'tan PlayStation temalı spor ayakkabı!

Tony Hardman isimli tasarımcı tarafından hazırlanan bu özel ayakkabılar tamamen oyun tutkunlarına yönelik olarak geliştirildi Oklahoma City Thunders'ın yıldız basketbolcusu Paul George'a özel ayakkabısı PG-1'de de kendisiyle birlikte tasarım aşamasında çalışan Nike, bu geleneğini devam ettiriyor. Bu kez Paul George ve Nike ortaklığına, oyuncunun isteği ile Sony de dahil olmuş. Oraya çıkan bu DualShock 4 temalı ürün adeta efsane görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Ayakkabı PlayStation Nike

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