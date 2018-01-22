Nike'tan PlayStation temalı spor ayakkabı!

Tony Hardman isimli tasarımcı tarafından hazırlanan bu özel ayakkabılar tamamen oyun tutkunlarına yönelik olarak geliştirildi Oklahoma City Thunders'ın yıldız basketbolcusu Paul George'a özel ayakkabısı PG-1'de de kendisiyle birlikte tasarım aşamasında çalışan Nike, bu geleneğini devam ettiriyor. Bu kez Paul George ve Nike ortaklığına, oyuncunun isteği ile Sony de dahil olmuş. Oraya çıkan bu DualShock 4 temalı ürün adeta efsane görünüyor.
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