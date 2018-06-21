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Nokia 5.1 Plus ile orta seviyeye takviye

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

Nokia 5.1 ailesi adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günler ortaya çıkan ana modelin ardından şimdi de Nokia 5.1 Plus sertifika alırken görüldü.

Nokia 5.1 Plus ile orta seviyeye takviye

Son dönemin dur durak bilmeyenlerinden HMD Global, şimdi de Nokia 5.1 modelinin Plus’ı üzerinde çalışıyor. Bir sertifika kurumunun onayından geçen yeni telefon, özellikleriyle sızdırılmış oldu.

Microsoft’a satılışının ardından geçen yıldan bu yana iyi bir geri dönüş yapan Nokia markası, çalışmalarına son gaz devam ediyor. Şu sıralar ise pek çok segmentte çeşitli model denemeleri yapılıyor. 5.1 Plus’ın da bu telefonlardan birisi olduğu düşünülebilir.

TENAA verilerine göre orta seviye cihaz, 5.86 inçlik LCD bir panelle gelecek. 19:9 oranlı bu panelin üst kısmında çentik yer alacak. Çentiğin içerisinde 8 MP bir özçekim kamerasına yer verilmiş. Arkaya döndüğümüzde ise 13 MP’lik bir sensörle karşılaşıyoruz. Nokia telefonun içerisine göz attığımızda bizi ilk olarak 8 çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan bir işlemci karşılıyor. Özelliklerine bakıldığında bu yongaseti, 5.1’de de kullanılan MediaTek’in Helio P18 yongaseti olabilir. 3/4/6 GB RAM, 32/64 GB seçenekleri, microSD kart slotu, 3000 mAh pil ve Android 8.1 Oreo akıllı telefonun diğer detayları arasında.

Henüz tanıtım tarihi ve fiyatı bilinmeyen 5.1 Plus’ın Ağustos ayından önce tanıtılmayacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia akıllı telefon Microsoft

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