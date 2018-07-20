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Nokia 6.1 Plus resmileşti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

İlk olarak Çin pazarına özel olarak sunulan akıllı telefon Nokia X6, sonunda global versiyonuna kavuştu.

Nokia 6.1 Plus resmileşti!

İlk aşamada sadece Çin pazarına özel olarak sunulan akıllı telefon Nokia X6, sonunda global versiyonuna kavuştu. Nokia 6.1 Plus olarak tanıtılan cihaz, artık Avrupa'da!

Çin pazarında oldukça yoğun talep gören Nokia X6, satışa çıktığı anda stoklarını saniyeler içerisinde bitirmişti. Bunun üzerine Nokia, telefonu global olarakta sunma kararı aldı. Nokia X6’nın global sürümü kısa süre önce Nokia 6.1 Plus ismiyle resmen tanıtıldı. Teknik ve tasarımsal olarak hiçbir farkı bulunmayan telefon, yazılımsal olarak kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor ve Android One programında yer alıyor.

Android One, Google tarafından “Android’in en iyi hali, en yalın Android deneyimi” şeklinde tanıtılıyor. Çin turuna ilk olarak Hong Kong ile başlayan modelin, daha sonra birçok farklı pazara da gireceği belirtiliyor. Fiyat ise yaklaşık 292 dolar olacak.

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Gelelim telefonun teknik özelliklerine. 5,8 inç FHD+ (1080×2280 piksel) 19:9 bir ekran üzerine kurulan model, gücünü Snapdragon 636 işlemciden alıyor. 4 GB-6 GB RAM ve Adreno 509 GPU ile desteklenen model, 32 GB ile 64 GB olmak üzere iki farklı depolama sunuyor.

Quick Charge 3.0 destekli 3.060 mAh kapasitesinde bir pil üzerine kurulan akıllı telefon, 16 megapiksellik ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bakalım Çin pazarında ilgi gören telefon ülkemiz de de beklediği ilgi ile karşılaşacak mı göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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