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Note 10 basına sızdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2018 07:49 | Son Güncelleme

Honor’un üzerinde çalışmaya devam ettiği Honor 10’un büyük ekranlı versiyonu Note 10, ilk kez canlı canlı basına sızdı. İşte telefonun tasarımı!

Note 10 basına sızdı

Huawei’nin alt markası Honor, şu sıralar amiral gemisi telefonu için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin’in sosyal medyası Weibo’da, şirketin tepesindeki isim tarafından geleceği resmen açıklanan cihaz, ilk kez açık şekilde basına sızdırıldı.

Görsel, yine Weibo’da bu kez gayri resmi kaynaklar tarafından paylaşıldı. Görünüşe göre teknik olarak pek çok açıdan Honor 10‘a benzeyecek olan cihaz, tasarımsal olarak pek benzemeyecek. Tepe modelde Honor 10’un aksine, çentikli bir panel bulunmayacak. Buna rağmen Note 10’un ekran/gövde oranı bakımından oldukça iddialı göründüğünü söyleyebiliriz.

En son 2016 yılında boy gösteren Note 8‘in selefi niteliği taşıyacak olan yeni amiral gemisi, yapılan açıklamaya göre iki yıllık bir çalışmanın ardından sahneye çıkarılacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre telefona; 6.9 inç AMOLED ekran, Kirin 970 yongaseti ve 5500 mAh batarya eşlik edecek. Ayrıca Huawei’nin yeni yazılımsal teknoloji GPU Turbo da cihazda yer alacak. Phablet amiral gemisinin eylül ayında tanıtılacağı düşünüyor.

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Honor Honor 10

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