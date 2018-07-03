Note 10’un sinyali çok önceden verilmişti

Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin, Samsung’dan 6.9 inçlik AMOLED panel siparişi verdiği ortaya çıkmıştı. Ancak görünüşe göre Honor olaya dahil oluyor. Huawei’nin alt markasına ait yeni model numaralı bir telefon ortaya çıktı.

Honor 10’un tanıtımından sonra şirketin CEO’su üstü kapalı şekilde daha büyük ekranlı modelin sinyalini vermişti. Ravel kod adıyla açığa çıkan yeni versiyon, 6.9 inçlik OLED ekranıyla bize, 2016’da çıkan, yine AMOLED ekranlı Honor Note 8‘i hatırlattı. Bu bilgilere bir arada baktığımızda bizi Note 10’un karşılayacağını düşünebiliriz.

Honor 10’un büyük kardeşi olacak olan Note 10’da, çok benzer özellikler bulunması bekleniyor. Bu bağlamda en başta Kirin 970 işlemci bulunacağı beklenebilir. Telefonun yıl bitiminden önce sahne alabileceği düşünülse de, ne yazık ki diğer teknik detaylar ve tasarımıyla Note 10, hala fazlasıyla gizemli bir telefon.

6GB RAM’li yeni Vivo V9 satışa sunuldu

