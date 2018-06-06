Oyuncular Asus Rog Phone'a bayılacaklar

Asus, yine oyuncuları düşünerek telefon tasarımında da bazı ciddi hamleler gerçekleştirdi. Örneğin, telefon şarjdayken rahat oyun oynayabilmeniz için şarj girişi yan tarafta yer alıyor. Öteki tarafta da iki tane tetik tuşu konumlandırılmış. Böylece bir nevi gamepad tipi kontrol mekanizmasına sahip oluyorsunuz.

Asus Rog Phone’da çıkarılamaz 4000mAh pil yer alıyor. Böylece 1 günü rahatlıkla çıkarmanız hedefleniyor. Önemli olan bir nokta da oyun oynarken telefonun ısınmasının önüne geçilmesi. Asus, bunun için cihazın arka tarafında bir havalandırma paneli hazırladığı gibi özel bir de soğutma plakaları kullanmış. Böylece sıcaklık sorununun yaşanmayacağı belirtiliyor.

Tabii ki bitmedi. Firma, bu ürün için bazı yan ürünler de hazırladı. Böylece cihazı tamamen gamepad’e çevirebilir ya da bir PC’ye dönüştürerek oyun keyfinizi artırabilirsiniz.

Asus Rog Phone fiyatı ne kadar olacak ve ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Asus yetkililerinin telefon hakkında bahsettikleri ve gösterdikleri detaylar gerçekten etkileyiciydi. Piyasaya baktığımızda oyun odaklı olarak hazırlanan pek telefon modeli bulunmuyor. Asus, bu ürünüyle akıllı telefon pazarında yeni bir devir başlatabilir. Cihazın henüz Türkiye çıkış tarihi ve satış fiyatının belli olmadığını da tekrarlayalım.

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