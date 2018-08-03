PUBG güncellemesi ile gelen yenilikler

Battle Royale oyun türünün öncülerinden olan PlayerUnknown’s Battlegrounds, güncellemeler ile hatalarından kurtulmaya devam ediyor. Oyunu geliştiren ekip, son yayınladığı güncelleme ile PlayerUnknown’s Battlegrounds’taki hataları düzeltmenin yanında oyuna yeni özellikler de ekledi.
PlayerUnknown’s Battlegrounds‘a uzun bir süredir dinamik hava koşullarının geleceği söyleniyor. PUBG 19 güncellemesi ile bu özellik nihayet oyuna eklendi. Dinamik hava koşulu özelliği sayesinde Erangel ve Miramar haritalarında oynarken, hava durumu değişecek. Güncelleme ile oynanışta da değişiklikler yapılıyor.
Eller/kollar ile hasar aldıktan sonra aynı yere alacağınız bir sonraki hasar Headshot hasarı verecek.
Arabadan inerken “Sprint” tuşuna basılı tutarsanız arabadan indiği gibi karakteriniz “Sprint” yapacak.
Eğer takımınızdaki bir oyuncu oyundan düşse bile hala hayatta olacak.Takımınızda herkes ölürse o da ölecek. Eğer oyundan düşen bir oyuncu tekrar bağlanıp daha iyi bir performans ile oyunu bitirirse takımdaki her bir oyuncu ekstra ödüllendirilecek.
PUBG’daki kümelenmiş itemleri yere atma mekaniği geliştirildi.
Silah eklentilerinin yer değiştirme mekaniğini geliştirildi.
Çıkarılmış ya da değiştirdiğiniz eklentiler çantanızda yer yoksa yere düşecek.
Eklentiyi direkt yerden takarsanız çıkarılan eklenti çantanızda yer yoksa yere düşecek.
Uzun çekilmiş şarjörü hızlı çekilmiş ile değiştirdiğinizde çantanızda yer yoksa uzun çekilmiş ve fazlalık mermisi yere düşecek.
Bu güncellemenin oyunun PC ve Xbox One sürümlerinde geçerli olduğunu mobil sürüm ise bu yeniliklerin henüz planlanmadığını belirtelim.
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