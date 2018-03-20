PUBG Mobile İOS ve Android için çıktı! Peki PUBG Mobile nasıl indirilir?

PlayerUnknown’s Battlegrounds, son dönemde oyunseverlerin vazgeçilmez oyunlarından biri. Counter Strike: GO’dan sonra piyasaya sürülen en iyi oyunlardan olan PUBG, bu başarısını şimdi de mobil platformda kanıtlamak istiyor. Bu yöndeki ilk adımları geçtiğimiz aylarda atan PUBG’nin yapımcısı Tencent Games, mobil taraf için hazırladığı PUBG Mobile’ın resmi sürümünü İOS ve Android platformu için yayınladı.
İŞTE PUBG MOBİLE’IN ÖZELLİKLERİ
PUBG Mobile’ın App Store ve Google Play Store’daki açıklamasına bakarsak, oyunun PC sürümünden pek bir farkı bulunmuyor. Hatta PUBG’nin PC sürümünde bulunan ve oyunun en önemli özelliği olan sesli sohbet özelliği dahi mobil oyunda bulunuyor. Bu sayede oyun içindeki grup iletişimi PUBG Mobile’da da sağlanıyor. Ancak ne yazık ki oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor.
PUBG MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?
PUBG’nin mobil sürümü sayesinde PUBG efsanesi artık bilgisayar veya konsol dışında akıllı telefonlarda oynanabilecek. Böylece, PUBG keyfi siz nereye giderseniz yanınızda olacak. PUBG’yi indirmek için yapılması gerekenler ise gayet basit. PUBG Mobile’ın İOS sürümünü App Store üzerinden, Android sürümünü Google Play Mağazası üzerinden indirebilirsiniz.
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