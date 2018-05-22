Ramazanda Uber yüzde 20 indirimli

İstanbul’da ulaşımda mobil uygulama aracılığıyla yolcuların konforlu ve kolay yolculuk deneyimine erişmesini sağlayan Uber şimdi Uber yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

Kalabalık iftar ve sahur sofralarının kurulduğu, tadına doyulmaz aile sohbetlerinin ve dostlarla bir arada olma keyfinin içimizi ısıttığı 11 ayın sultanı Ramazan Ayı geldi. Uber, paylaşma ve birliktelik ayı Ramazan’ı yolcularına özel bir hediyeyle kutluyor. Ramazan süresince 14 Haziran’a kadar, hafta içi iftardan sahura yapılan toplam beş uberXL yolculuğu Uber yüzde 20 indirim!

“RAMAZANDAUBER” koduyla toplamda 100 TL hediye. Uber’in Ramazan‘a özel sunduğu bu hediye ile tüm yeni ve mevcut Uber kullanıcıları, 17 Mayıs-14 Haziran 2018 tarihleri arasında, İstanbul, Bodrum ve Çeşme’de yapacakları uber XL yolculuklarında hafta içi iftar saatinden sahur saatine kadar toplamda 100 TL‘ye varan indirim imkanı kazanabilecek.

Yolcular her bir yolculukta en fazla 20 TL indirim kullanabilecek ve bu indirim tutarı. Uber tarafından karşılanarak, doğrudan ilgili sürücü ortağına ödenecek.