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Samsung Galaxy S10'da büyük eksik

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.04.2018 20:37 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S10 hakkında çıkan bir rapor tüm dengeleri değiştirdi. Rapora göre katlanabilir bir ekran ile gelmesi beklenen Galaxy S10 bu beklentileri boşa çıkaracak. Galaxy S10, bugünün tasarım trendlerini devam ettirecek.

Samsung Galaxy S10'da büyük eksik

Galaxy S10 2019 yılında Samsung'un en büyük kozu olacak. Şu an Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleriyle rekabette bulunan Samsung’un Galaxy S10 modelini iPhone X gibi Galaxy X takısıyla çıkartmayı planladığı bir süredir konuşuluyordu. Bunun arkasında Galaxy S10'un Galaxy serisinin 10. Yılına özel bir telefon olması vardı. Bu yüzden Samsung'un en iyi teknolojilerini Galaxy S10 modeline entegre etmesi bekleniyordu. Bu özellikler arasında katlanabilir ekran teknolojisi ön plana çıkıyordu. Ancak bu hayaller bugün gelen bir raporla suya düştü.

SAMSUNG GALAXY S10 EKRANDAN TAVİZ VERECEK

Rapora göre Galaxy S10 5.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile, Galaxy S10+ ise 6.3 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Her iki model Galaxy S9 ve Galaxy S9+ gibi düz ve bükülemeyen bir ekrana sahip olacak. Çerçevesiz ekran konusunda Galaxy S10’da da taviz vermeyecek olan Samsung, İnfinity Display teknolojisini kullanmaya devam edecek. Parmak izi okuyucusu ise sürpriz bir yere yerleştirilecek.

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GALAXY S10'UN PARMAK İZİ OKUYUCUSU NASIL OLACAK?

Samsung Galaxy S10'da parmak izi sensörü ekranın altına taşınacak. Ekranla tam uyumlu çalışacak olan parmak izi okuyucusu güvenlik seçeneği olarak Galaxy S10'da yer almaya devam edecek. Beklenilen 3D kamera özelliğinin de Galaxy S10'da yer alması öngörülüyor. Bakalım 10.yılına yakışır bir Samsung Galaxy görebilecek miyiz?

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Samsung galaxy s10 Samsung Galaxy S10

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