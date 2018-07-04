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Samsung'tan kullanıcılara güncelleme müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

Samsung, Ağustos ayında güncelleme alacak telefonları listeledi.

Samsung'tan kullanıcılara güncelleme müjdesi!

Cep telefonları ile ilgili en çok merak edilen konuların başında güncellemeler geliyor. Telefon satın alan kullanıcılar güncellemeleri ne zaman alacağını öğrenmek istiyor. Bu konuda birçok üretici bilgi vermeyi tercih etmese de böyle davranmayanlar da var. Kendine has bir yöntem geliştiren Samsung, düzenli olarak telefon güncellemelerini hazırladığı özel bir siteden duyuruyor.

Guncelmiyiz.com adresinden yayınlanan Samsung telefon güncellemeleri markanın Türkiye'deki kullanıcılarına bilgi vermeyi amaçlıyor. Temmuz ayına girmemizle beraber sitede ağustos ayında güncelleme alacak telefonların tam listesi de yayınlandı. Buna göre ağustos ayında Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (hepsi 2017) modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak. Siteye baktığımızda her üç modelin de Oreo güncellemesinin test aşamasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca her üç model için de güncelleme tarihi olarak 10 Ağustos 2018 işaret ediliyor.

Samsung telefonların Eylül güncellemeleri de duyuruldu

Öte yandan sitede sadece ağustos ayına ait güncellemeler değil eylül ayı ile ilgili detaylar da bulunuyor. Buna göre Galaxy J3 (SM-J330F), J5 Pro ve J7 Pro, Android Oreo 8.0 güncellemesi alacak. Bu üç model için verilen güncelleme tarihi ise 28 Eylül 2018. Bu güncelleme tarihlerinin tahmini olduğunu ve test aşamalarında ortaya çıkacak sorunlara göre bazı gecikmeler yaşanabileceğini belirtelim. Eğer yukarıda ismi geçen modellerden birine sahipseniz belirlenen tarihler geldiğinde telefonunuzdaki Yazılım Güncelleme menüsünü kontrol etmeyi unutmayın.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung akıllı telefon

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