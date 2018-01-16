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Şimdi de bitcoin'in müzik grubu ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 16.01.2018 10:14 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bitcoin, Ethereum, Mona gibi dijital para birimleri, Japonya'da müzik grubuna dönüştü! Nasıl mı?

Şimdi de bitcoin'in müzik grubu ortaya çıktı!

Kripto para birimlerine rağbet her geçen gün artıyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yatırım trendi olarak görülen kripto paralar, şimdiden bazı ülkeler tarafından kabul edilmiş ve faal olarak işleme sokulmuş durumda bilindiği gibi. Bu ülkelerden biri de Japonya. Hatta öyle ki, Japonya'da kripto para birimine özel bir müzik grubu da kurulmuş. Adı ise Sanal Para Birimi Kızları.

Sanal Para Birimi Kızları, 8 kişilik bir ekipten oluşuyor ve şarkılarını kripto para birimlerine ilişkin yazıyorlar. Üstelik grubun her bir üyesi, bir kripto para birimi ismine sahip. Grup üyeleri, XEM, BCH, MONA, BTC, ADA, NEO ve XRP gibi kripto para birimlerini temsil ediyor.

İlk konserini 12 Ocak'ta gerçekleştiren Sanal Para Birimi Kızları, ilk single'ına da "Ay, Sanal Para ve Ben" ismini vermiş. Grup henüz bu şarkı için bir klip çekmemiş olsa da, şarkıyı yukarıdaki videoda dinleyebilirsiniz.

Peki, sizce PSY – Gangnam Style'dan sonra bir başka Asyalı müzik grubu olan Sanal Para Birimi Kızları da bir o kadar tutar mı?

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Bitcoin ethereum

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