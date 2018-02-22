Snapdragon 855 telefonları nasıl değiştirecek?

Henüz Snapdragon 845 işlemciyi kullanan telefonlar satışa çıkmadan onun bir üst versiyonunun özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Bu işlemcide Qualcomm'un üst düzey yonga seti olacak. Henüz tasarım aşamasında olan yonga setinde, 7 nanometre üretim teknolojisi kullanacağı tahmin ediliyor. Qualcomm şu anki işlemcileri için Samsung'un fabrikalarını kullanıyor. Ama bu yeni üst düzey işlemci için TSMC fabrikalarını kullanması tahmin ediliyor.
Çünkü TSMC, uzun zamandır 6 nanometre üretim teknolojisine yatırımlar yapıyor. Şuan 7 nanometre üretim teknolojisine hazır olan şirket, 3 nanometre için yatırımlar yapıyor. 7 nanometreden 3 nanometre üretim teknolojisine geçilmesi, büyük bir eşiğin aşılması anlamına geliyor.
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