Sony’den kötü haber!

Zombilerin artık oyun dünyasının vazgeçilmez öğelerinden biri haline geldiği yadsınamaz. Son dönemde çıkan aksiyon oyunlarının birçoğunda zombiler ve hayatta kalma üzerine senaryolar işlenir oldu. Eskiden zombileri sadece Resident Evil serilerinde görürken, şimdilerde birçok oyunda karşımıza çıkıyorlar. Öyle ki Metal Gear serisi bile son oyunuyla zombi olayına dahil olmuştu.

Açık konuşmak gerekirse, hayatta kalma temalı oyunlarda zombi öğesi iyi bir envanter. Yoksa başka şekilde, dünyayı yozlaştırıp, yeni düşman türleri yaratmak kolay olmazdı. Öte yandan bu tarz oyunların ne kadar fazla olsa da sevilerek oynandığı da bir gerçek.

Doğal olarak bu tür oyunlar sevildiği için yenileri gelmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz E3 fuarında tanıtılan Days Gone da bu yapımlardan biri. PS4’e özel olarak gelecek olan yapım yayınlanan oynanış videosu ile oyun severleri heyecanlandırmayı başarmıştı.

Normal şartlarda 2018’in 2. yarısında satışa sunulacak olan yapımın, 2019’a ertelendiği ortaya çıktı. Sony henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Yalnızca oyunun çıkış aralığını 2018 yerine 2019 olarak güncelledi. Öyle görünüyor ki Days Gone için biraz daha beklememiz gerekecek.

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