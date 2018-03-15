Spotify’ın Yeni Sesli Asistanı Siri ve Alexa’ya Rakip olacak

Online müzik platformu şimdilerde kullanıcıların favori sanatçılarına, parçalarına, albümlerine ve oynatma listelerine daha hızlı erişmelerini sağlayan bir sesli arama özelliğini test ediyor. 2017 yılından bu yana test edilen bu uygulama artık sınırlı sayıda İOS kullanıcısına test için açılmış durumda.
Özelliğin devreye girmesiyle birlikte, hiçbir tuşa dokunmadan açmak istediğiniz şarkıyı veya sanatçıyı söylemeniz, o şarkının çalmasını veya sanatçı sayfasının açılmasını sağlayacak. Daha da önemlisi, sesli komut sistemi ile yapay zekalı asistanının temelleri de atılmış olacak.
Sesli komut sistemini daha aktif bir şekilde kullanıma sunmak isteyen Spotify bu özelliği daha efektif kullanabilmek için bir de hoparlör tasarlıyor. Hoparlör şirketin ilk donanımsal ürünü olacak. Böylece uygulama için ses kontrol performansı maksimum düzeyde olacak.
Şu an firma içerisinde ve az sayıda kullanıcı ile test edilen sesli komut özelliği, testlerin bitmesinin ardından kullanıma sunulacak. Spotify’ın sesli komut ile temelini attığı sistem ise yapay zekalı bir asistana dönüşecek
Gizliliği son ana kadar korumak isteyen şirket konu hakkında “Kullanıcılarımız için Spotify deneyimini her zaman geliştirmeye çalışıyoruz, ancak testler tamamlanmadan herhangi bir paylaşımı yapamıyoruz açıklamasında bulundu.
Ancak test aşamasındaki özelliğin ilk görüntüleri internete sızdırıldı. Peki Yeni Sesli Komut Asistanı nasıl çalışıyor?
Yeni sesli arama özelliğine erişmek için, sekmelerin alt sırasının ortasındaki büyüteç (arama) simgesine dokunduktan sonra ekranın sağ alt köşesindeki beyaz balonun içindeki mikrofon simgesine dokunuyor ve özelliğin kısa yoluna ulaşıyoruz. Telefonunuzun mikrofonuna Spotify erişimi verdikten sonra mikrofon simgesine dokunup komutunuzu söylemeniz yeterli oluyor. Spotify sizi anlarsa, istediğiniz şarkıyı, sanatçıyı, albümü veya şarkı listesini anında çalmaya başlıyor.
Test aşamasında olan özellik henüz tam anlamıyla söylenen her komutu yerine getiremiyor ve sizi aradığınız kelimeye benzer kelimelerin arama sonuçlarına yönlendirebiliyor.
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