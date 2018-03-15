Spotify’ın Yeni Sesli Asistanı Siri ve Alexa’ya Rakip olacak

Online müzik platformu şimdilerde kullanıcıların favori sanatçılarına, parçalarına, albümlerine ve oynatma listelerine daha hızlı erişmelerini sağlayan bir sesli arama özelliğini test ediyor. 2017 yılından bu yana test edilen bu uygulama artık sınırlı sayıda İOS kullanıcısına test için açılmış durumda.

Özelliğin devreye girmesiyle birlikte, hiçbir tuşa dokunmadan açmak istediğiniz şarkıyı veya sanatçıyı söylemeniz, o şarkının çalmasını veya sanatçı sayfasının açılmasını sağlayacak. Daha da önemlisi, sesli komut sistemi ile yapay zekalı asistanının temelleri de atılmış olacak.

Sesli komut sistemini daha aktif bir şekilde kullanıma sunmak isteyen Spotify bu özelliği daha efektif kullanabilmek için bir de hoparlör tasarlıyor. Hoparlör şirketin ilk donanımsal ürünü olacak. Böylece uygulama için ses kontrol performansı maksimum düzeyde olacak.

Şu an firma içerisinde ve az sayıda kullanıcı ile test edilen sesli komut özelliği, testlerin bitmesinin ardından kullanıma sunulacak. Spotify’ın sesli komut ile temelini attığı sistem ise yapay zekalı bir asistana dönüşecek