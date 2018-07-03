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Spotify Lite’ın pek çok özelliği kırpılmış

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

“Lite” kervanına Spotify da katıldı. Uygulamanın daha basit versiyonunu hazırlayan firma, Spotify Lite ile karşımıza çıkıyor.

Spotify Lite’ın pek çok özelliği kırpılmış

Yıllar önce Facebook Lite’ın çıkışıyla gündeme gelen “Lite” akımı son aylarda yine gündemde. Google’ın, Android Go projesiyle ciddi yatırım yaptığı alan için pek çok üçüncü parti firma da destek vermeye başladı. Spotify da bunlardan bir tanesi.

Düşük donanımlı telefonlar ve kısıtlı internet erişimine sahip kullanıcılar düşünülerek tasarlanan Spotify Lite, birçok ana özelliği kaldırarak uygulama boyutunu küçültme yoluna gitmiş. Tasarım ise bir hayli sade.

Uygulamaya giriş ekranı, çalma listeleri ve önerilerle ana versiyona fazlasıyla benzer. Daha derinlere inildiğinde ise farklılıklar başlıyor. Şarkı ekranı, ayarlar menüsü ve alt bar fazlasıyla farklı ve basit.

Eklenen güzel detaylardan birisi ise kota koyma özelliği. Ayarlar içerisinde çok kolay şekilde uygulamanın aylık tüketeceği maksimum veriyi belirleyebiliyorsunuz. Bunu 250 MB, 500 MB, 750 MB, 1 GB, 2 GB ve 3 GB olarak ayarlamak mümkün.

Çıkartılan başlıca özellikler ise Spotify Connect ve çevrimdışı müzik. Elbette lüks sayılabilecek Connect özelliğinin kaldırılması anlaşılabilir fakat veri tüketimini ciddi azaltabilecek olan çevrimdışı müziği kaldırmanın gerekliliği tartışılıyor.

Şu anda sınırlı sayıda ülkede beta versiyonuyla test edilen Spotify Lite, kısa süre içerisinde genel kullanıma açılacak.

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