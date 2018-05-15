Türk Rainbow Six Siege oyuncularına büyük müjde!

Rainbow Six Siege Türk oyuncuların büyük gözdesi. Oyun bizim oyuncuların gözdesi olduğu kadar, yapımcısı Ubisoft’un da medarı iftiharı konumunda. Türk oyuncuların Rainbow potansiyelini gören Uplay, geçtiğimiz günlerde Uplay mağazasını tamamen Türkçe hale getirmiş, oyunculardan büyük takdir toplamıştı. Ubisoft bu kararının ardından durmadı ve oyunlarına Türkçe dil desteği eklemek için çalışmalara başladı.
RAİNBOW SİX SİEGE TÜRKÇE OLUYOR
Yapılan duyuruya göre, Ubisoft ilk olarak Rainbow Six Siege’e Türkçe dil desteği ekleyecek. Ubisoft’un Türkçe dil desteği atağı Rainbow ile de sınırlı kalmayacak ve diğer Ubisoft oyunlarına da birer birer Türkçe dil desteği eklenecek. Ubisoft sadece Türkçe dil desteği ile yetinmeyecek, ülkemize özel etkinlikler ve Türk e-spor camiasına ciddi destekler sunacak.
‘’TÜRK OYUNCULARIN RAİNBOW SİX İLGİSİNDEN MEMNUNUZ’’
Türk Rainbow Six Siege oyuncularının yorumlarına cevap veren Rainbow Six Siege’den sorumlu Marka Direktörü Alexandre Remy, Türk oyuncuların Rainbow Six Siege’e gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirterek; ‘’Rainbow Six konusunda Türk oyuncuların sahip oldukları sadakat, tutku ve coşkuya çok değer veriyoruz ve bu önemli oyun ögelerini yerelleştirerek minnettarlığımızı gösterebildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz’’ açıklamasında bulundu. Ne diyelim, Rainbow Six Siege oyuncularına hayırlı olsun!
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