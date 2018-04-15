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Üç lensli kamerasıyla 2019 yılında satışa çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Apple, son amiral gemisi iPhoneX ile 2019 yılında da bizleri kendine hayran bırakmaya devam edecek anlaşılan.

Üç lensli kamerasıyla 2019 yılında satışa çıkacak

Tayvan Ekonomi gazetesinde söylenen bir habere göre iPhoneX, 2019 yılında üç lensli kamerasıyla karşımıza çıkmayı şimdiden kafasına koymuş durumda.

2018 yılı akıllı telefon üreticileri için iki lensli kamera modülüne sahip akıllı telefonların yılı oldu. Apple, iPhone8 telefonunu  5x dijital zoom özelliğine sahip tek lens kamera ile çıkartırken, iPhone8 Plus ve iPhoneX telefonunu 2x optik zoom ve 10x dijital zoom özelliğine sahip iki lensli kamerasıyla çıkardı. Aynı şekilde Samsung üreticiside Galaxy S9 plus modelini iki lense sahip kamerasıyla çıkardığını biliyoruz zaten.

Tüm bunlara bakılacak olursa 2019 yılının ise üçüncü nesil kamera özelliğine sahip telefonların yılı olacağını öngörebilmek çokda zor olmayacaktır. Ancak unutmamız gereken bir şey varki yalnızca iPhoneX telefonunun kamerasında FaceID özelliğini kullanıyor olması Buda iPhoneX serisini üç lensli kameralara sahip akıllı telefonlar arasında güçlü kamerasıyla kendini en fazla gösteren telefon olmasını sağlayacaktır.

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