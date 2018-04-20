Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor!

Hali hazırda sızdırılan bilgilere baktığımızda Honor 10 ile P20 arasında önemli bir fark olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yüzden cihazın biraz daha uygun bir fiyata sahip olması, satış rakamlarını da arttıracaktır.

Honor 10, aynı Huawei P20 gibi gücünü AI destekli Kirin 970 yonga setinden alacak. Çinli üretici, müşterilerine RAM ve dahili depolama alanında farklı kriterler sunmaya hazırlanıyor. Keza RAM tarafında 4GB ya da 6GB’lık modellerden birini tercih edebilirsiniz. Elbette yapacağınız bu tercih telefonun fiyatına da yansımış olacak.

Sızdırılan bilgilere göre, 4GB RAM’li model 477 dolardan, 6GB RAM’li model ise 573 dolardan satışa sunulacak. Fiyat etiketlerine baktığımızda, Honor 10’un geçtiğimiz sene satışa sunulan Honor 9’dan bir tık daha pahalı olduğunu söylemek mümkün. Fakat sektördeki aynı güdümde bulunan modellerle bir kıyaslama yaptığımızda 477 dolarlık fiyatın uygun olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de bu fiyat Xiaomi ve OnePlus gibi markalara göre biraz daha yukarıda kalıyor.

Öte yandan telefonun 5.84 inçlik LCD ekranla geleceğini de hatırlatalım. Ayrıca cihazın arka tarafında 16MP + 20MP’den oluşan çift ana kamera modülü yer alacak. Dip not olarak belirtelim. Bu lensler ile P20 ve P20 Pro’da kullanılan Leica lensler kalite anlamında birbirinden oldukça farklı olabilir.

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