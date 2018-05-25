VR ekranı çağ atlıyor!

Sanal gerçeklik yani VR sektörü maalesef ki çözünürlük konusunda henüz istenilen nokta değil. HTC Vive ile düzelmeye başlayan çözünürlük sorununa, bugün Google ve LG el attı. Google ve LG iş birliği ile üretilen ekran, dünyanın en yüksek çözünürlüklü VR ekranı unvanını bir anda eline aldı. Peki, bu VR ekranı neler sunuyor?
Full HD’nin ötesine geçemeyen VR teknolojisi Google ve LG sayesinde çağ atlıyor. Google ve LG’nin üretmiş olduğu ekran, 4.3 inç boyuta sahip. OLED teknolojisine sahip olan bu ekran tam 4800 x 3840 piksel çözünürlüğe sahip.
Açıklanan dudak uçuklatan bir diğer değer PPI. Bu ekran tam 1.443 PPI yoğunluğuna sahip. Ayrıca ekranın 120 HZ gibi inanılmaz bir ekran tazeleme hızına sahip olduğunu belirtelim.
120 HZ sayesinde özellikle de oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunacak olan bu ekran, HTC Vive’a fark atacak gibi görünüyor.
HTC Vive 1200×1080 çözünürlüğe ve VR piyasasının en iyisi olan HTC Vive Pro ise 1500×1440 çözünürlüğe sahip. Neredeyse 3’e katlayan Google ve LG’nin ürettiği ekranın, henüz seri üretimine başlanmadı.
Önümüzdeki 2 yıl içerisinde son kullanıcıya da sunulmasını beklediğimiz bu dev çözünürlüklü ekranın, maalesef ki ilk etapta ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.
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