WeChat 1 milyar kullanıcıyı geçti

WeChat geçen yıl yüzde 15,9 büyüme gösterdi ve Çin'in en büyük telefon üreticisi olan Tencent holding tarafından satın alınmıştı.

Whatsapp'ın Çinde yasaklanması sonrası çok daha hızlı büyüyen WeChat kısa zaman içerisinde getirdiği finansal yenilikler ile herkesin ilgisini çeken bir uygulama olmayı başardı. (Çin hükümeti Whatsapp kullanımı yasaklaması ile beraber Facebook Messenger ve Line gibi uygulamalara da kısıtlama getirdi. Çin'de Google, YouTube, Facebook ve Whatsapp yasaktır.)

WeChat'ı sadece kullanıcılar kullanmıyor. Müşteri hizmetleri ve şirket içi iletişim olmak üzere birçok alanı kapsadığı için şirketlerde WeChat'i tercih ediyor.

Financial Times'ın raporuna göre 1 milyardan fazla üyesi olan WeChat üzerinde günlük 38 milyar mesajlaşma işlemi gerçekleşiyor. 1 milyar kullanıcı olması, 1 milyar kişi kullanıyor anlamını taşımıyor, 1 kullanıcı birden fazla hesap oluşturabilir.

Ekstra olarak söylemem gerekirse, 2017 yılında açıklanan verilere göre;

-Facebook 2 Milyar kişi tarafından,

-YouTube 1,5 Milyar kişi tarafından

-Whatsapp 1.2 Milyar kişi tarafından ve

-WeChat 889 Milyon kişi tarafından kullanılıyor.