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WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2018 10:41 | Son Güncelleme

WhatsApp'tan gelen son dakika haberlerine göre ilk etapta Hindistan'da uygulanmaya başlanacak yeni özellik akıllarda soru işaretleri bırakıyor. WhatsApp Pay ile artık kullanıcılar birbirine para gönderebilecek ancak güvenlik konusunda kullanıcıların bazı şeyleri gözden geçirmesi gerekiyor.

WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik kullanıcılara pahalıya mal olabilir. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

Android ve iOS üzerinden WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak ödeme hizmetinin Hindistan'da denemeye sunulacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yeni peer-to-peer ödeme sisteminin beta testleri şu an Hindistan'da yapılmaya başlandı.

Söz konusu özellik kullanıcıların hayatlarını kolaylıştıracak. Ancak siber güvenlik uzmanları banka hesaplarını WhatsApp hesaplarına bağlayacak kullanıcıları güvenliklerini gözden geçirmeleri yönünde uyarıyor.

Zira bu özellik hayatınızı kolaylaştırdığı kadar siber korsanların sizin banka hesabınıza ulaşmasını da kolaylaştırabilir.

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WHATSSAPP PAY NASIL ÇALIŞIYOR?

WhatsApp’ın sistemi, Birleşik Ödemeler Arayüzüne (UPI) dayanıyor. Yaygın olarak kullanılan dijital bir ödeme sistemi olan UPI ile entegre olan sistemin çalışabilmesi için, öncelikle banka hesabınızı WhatsApp'a bağlamanız gerekiyor.

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Bunun için kullanıcılar telefon numaralarıyla doğrulama yapıyor. Daha sonra ise sisteme banka kartlarını ekleyip para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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Whatsapp whatsapp pay teknoloji

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