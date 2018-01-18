HABER

Windows 10'a font seçenekleri geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 18.01.2018 09:12 | Son Güncelleme 6 saat önce

Microsoft, bir sonraki Windows 10 güncellemesinde ayarlar menüsüne Yazı Tipi Seçenekleri'ni eklemeye hazırlanıyor!

Windows 10'a font seçenekleri geliyor

Windows 8'in piyasaya sürüldüğü günden beri Microsoft, Denetim Masasını geri plana atarak Ayarlar uygulamasına yeni özellikler ekliyor. Redstone 4 güncellemesi ile gelecek değişiklikler arasında, Ayarlar uygulamasına Windows 10'un arayüz fontlarını değiştirme özelliği bulunuyor.

Yeni güncelleme ardından Ayarlar > Kişiselleştir menüsünde Yazı Tipleri seçeneği belirecek. Bu özellik, istediğiniz yazı tipi ailesini seçmenizi, farklı stil ve boyutları ayarlamanıza olanak tanıyacak. Ayrıca Microsoft Store'dan daha fazla yazı tipi de indirebileceksiniz.

Microsoft bu sayede yazı tipi ayarlarını da modern Windows 10 kullanıcı arayüzüne taşımış olacak. Bu da Denetim Masasından Ayarlar uygulamasına geçen bir özellik daha olacak anlamına geliyor. Tahminler, yakın gelecekte Kontrol Panelinin tamamen tarihe karışacağı yönünde. Fall Creators Update (1709) ile birlikte Kontrol Paneli, Başlat tuşuna sağ tıkladığınızda çıkan pop-up menüsünden kaldırılmıştı. Başlat'a tıklayıp Kontrol Paneli yazarsanız ona hala erişebilirsiniz. Sonuçta hala sadece Kontrol Panelinden değiştirilebilen bir çok detaylı ayar bulunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Microsoft Windows 10

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber

Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber

Days Gone, sinematikler açısından zengin bir oyun

Days Gone, sinematikler açısından zengin bir oyun

Moviphone 100 inç görüntü yansıtabiliyor

Moviphone 100 inç görüntü yansıtabiliyor

Asus Zenfone 5 Lite geliyor

Asus Zenfone 5 Lite geliyor

Galaxy S9 ne zaman satışa çıkıyor?

Galaxy S9 ne zaman satışa çıkıyor?

iPhone X'lerin çentiği küçülüyor

iPhone X'lerin çentiği küçülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.